أخبار عاجلة

حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري -
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور -
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس -
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن -
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد -
المراكز الطبية: «علاقة محتملة» بين التهاب نادر في القلب ولقاحي فايزر وموديرنا -
«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى -
أحمد كمال: حياتى كلها مشاريع فنية.. أحيانًا تنجح وأخرى تفشل.. وأجد متعة فى السينما القصيرة -
«المبدع الصغير».. تُشعل أزمة داخل الأوبرا بسبب تجاهل ذوى الاحتياجات الخاصة -
إعلام رسمي: التحالف بقيادة السعودية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت.. قرار منع المقيمين من دخول البلاد متواصل حتى إشعار آخر

Print
الكويت.. قرار منع المقيمين من دخول البلاد متواصل حتى إشعار آخر الكويت.. قرار منع المقيمين من دخول البلاد متواصل حتى إشعار آخر
بهدف تجنب دخول كورونا المتحور الأمر الذي قد يزيد من صعوبة المكافحة

الكويت.. قرار منع المقيمين من دخول البلاد متواصل حتى إشعار آخر

مع استمرار زيادة معدل الإصابات بكورونا في الكويت، وتسجيل أكثر من 6130 إصابة بالفيروس خلال الأيام الأربعة الماضية، سيستمر قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمراً حتى إشعار آخر.

ووفق ما نقلته "القبس" الكويتية، اليوم، فإن التوصية باستمرار منع دخول المقيمين، تهدف إلى تجنب دخول كورونا المتحور إلى الكويت، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مكافحة الوباء.

وكشفت أن اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة كورونا سيُعقد اليوم الأحد، لبحث أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد الذي بات متذبذباً، موضحة أن الأوضاع في الدول المجاورة تحتاج إلى التريث في اتخاذ أيّ قرار حكومي بشأن عودة الحياة الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها