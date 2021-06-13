أخبار عاجلة

حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري -
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور -
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس -
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن -
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد -
المراكز الطبية: «علاقة محتملة» بين التهاب نادر في القلب ولقاحي فايزر وموديرنا -
«vogue» تمنح لقبها لأمير المصرى -
أحمد كمال: حياتى كلها مشاريع فنية.. أحيانًا تنجح وأخرى تفشل.. وأجد متعة فى السينما القصيرة -
«المبدع الصغير».. تُشعل أزمة داخل الأوبرا بسبب تجاهل ذوى الاحتياجات الخاصة -
إعلام رسمي: التحالف بقيادة السعودية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشروب الطاقة أم عيب خلقي؟.. 5 أسباب محتملة لسقوط إريكسن

Print
مشروب الطاقة أم عيب خلقي؟.. 5 أسباب محتملة لسقوط إريكسن مشروب الطاقة أم عيب خلقي؟.. 5 أسباب محتملة لسقوط إريكسن
نشطاء تداولوا صورة له وهو يروج أحد هذه الأنواع من المشروبات

مشروب الطاقة أم عيب خلقي؟.. 5 أسباب محتملة لسقوط إريكسن

أثار سقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، خلال منافسات يورو 2020، جدلًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم.

اللاعب الدنماركي سقط مغشيًّا عليه أثناء لقاء منتخب بلاده أمام فنلندا، وتوقف اللعب، وصدر قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعليق المباراة، قبل أن تُستكمل لاحقًا.

وكان السؤال الأبرز بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير كرة القدم بشكل خاص؛ هو سر سقوط إريكسن بشكل مفاجئ.

وتداول العديد من النشطاء صورة نشرها إريكسن مؤخرًا، وتحديدًا يوم 21 مايو أثناء الترويج لأحد مشروبات الطاقة الدنماركية.

والمعروف عن تلك المشروبات، أنها تسبب الكثير من الأزمات الصحية لمن يتناولها بكميات كبيرة؛ أبرزها زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالأرق وغيرهما.

ووفق ما نقلته اليوم "بوابة العين" الإماراتية، تحدّث ريتشارد تيل الطبيب المتخصص في النشاط الكهربائي للقلب، عن عدة أسباب محتملة لسقوط إريكسن، خلال تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال في هذا الصدد: "ربما حدث هذا الأمر نتيجة أعطال كهربائية في الإشارات التي تحفز أقسام القلب المختلفة لضخ الدم، وهذا يقلل من تدفق الدم إلى القلب؛ وبالتالي انهيار الشخص المصاب".

وأضاف: "يمكن أن تكون حالة وراثية، معروفة باسم متلازمة (كيو تي)، وهي تؤثر كذلك على آلية دقات القلب".

وأضاف سببًا ثالثًا بقوله: "الأرجح أنه (إريكسن) يعاني من عيب خلقي في القلب، لم يتم اكتشافه حتى الآن، وربما يعاني من حالة تُعرف باعتلال عضلة القلب، والتي تسبب زيادة سمك العضلة، وتعطل ضخ الدم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها