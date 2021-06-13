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تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن"
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 08:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الملكة إليزابيث لقادة مجموعة السبع: هل تقضون وقتا ممتعا؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 13 يونيو 2021 09:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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