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"مكافحة الفساد": إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة والعدل"

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قالت: خلال شوال لتورُّطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٦۲) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۱۳٦) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورُّطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وقالت: لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

* الهاتف المجاني: 980

* البريد الإلكتروني:

980@Nazaha.gov.sa

* الفاكس: 0114420057

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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