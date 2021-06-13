أخبار عاجلة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته -
"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن -
الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو -
"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات -
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن" -
"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم

Print
قال: التقنية الحديثة باتت تُسخّر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي كورونا

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

وأوضح أن التقنية الحديثة باتت تُسخّر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ مشيدًا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة؛ حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية