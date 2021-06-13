مصرع 11 وإصابة 37 إثر انفجار ناجم عن تسرُّب غاز بوسط الصين

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إنقاذ 100 شخص من تحت الأنقاض من بينهم 37 شخصاً جراحهم خطيرة

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم، وأُصيب 37 آخرون، الأحد، إثر انفجارٍ ناجمٍ عن تسرُّب غاز في مدينة شيان بمقاطعة هوبي- وسط الصين.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في هونج كونج، بأن السلطات أنقذت أكثر من 100 شخص من تحت الأنقاض؛ من بينهم 37 شخصاً أُصيبوا بجروحٍ خطيرة.

وقال مكتب بلدية المدينة في البداية، إن "عديداً" من الناس حُوصروا بعد الحادث.

ووفق رويترز، أظهرت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، عمال الإنقاذ بملابس برتقالية اللون وهم يعملون وسط حطام منازل مدمّرة.

وقالت حكومة المدينة، إن "سبب الحادث قيد التحقيق"، وذكرت على منصة المدونات الصغيرة الصينية "ويبو"، أنها "تنظّم جهود الإنقاذ".