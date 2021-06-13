أخبار عاجلة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته -
"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن -
الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو -
"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات -
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن" -
"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى

Print
قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى
بيان يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي

قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى

أعلن قادة مجموعة السبع، عن "إعلان خليج كاربيس" بشأن الصحة، متعهدين بالتزامهم باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى.

ونشرت رئاسة البريطانية بيانًا يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي كالناجم عن .

وسيتم الإعلان عن تقرير بعنوان "مهمة 100 يوم للاستجابة للتهديدات الوبائية المستقبلية"؛ حيث يحتوي على توصيات حول كيفية استجابة الحكومات بسرعة لأي تفشٍّ وبائي في المستقبل.

وتشمل هذه التوصيات تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض إلى أقل من 100 يوم، والالتزام بتعزيز شبكات المراقبة العالمية، بالإضافة إلى دعم إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا