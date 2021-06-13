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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على هذه المناطق

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على هذه المناطق "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على هذه المناطق
طقس شديد الحرارة على تبوك والمدينة ومكة.. سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية؛ تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الشرقية، خاصة خلال فترة النهار، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على: الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يُتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة، كذلك على منطقة مكة المكرّمة وتشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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