أخبار عاجلة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته -
"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن -
الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو -
"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات -
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن" -
"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع اغتصاب طفل بشبكات التواصل

Print
"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصل "العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع اغتصاب طفل بشبكات التواصل
المركز أكد أنه باشر التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع لطفل تعرض لاغتصاب.

وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.مركز بلاغات العنف الأسري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام