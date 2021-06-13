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الأسبوع في 10 صور: حفرة الموت في تركيا.. وتصادم مرعب في باكستان

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الأسبوع في 10 صور: حفرة الموت في تركيا.. وتصادم مرعب في باكستان

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من تركيا وحفرتها العملاقة في إحدى المزارع، إلى باكستان وتصام مرعب لقطارين أدى إلى مقتل عشرات الركاب، مرورًا بكوريا وانهيار أحد مبانيها ذات الطوابق الخمسة. والمزيد تجدونه في الصور.


1- حنان الأب!.. البجعة الأب يحمل أطفاله على ظهره بعد وفاة والدتهم في متنزه بوسطن بالولايات المتحدة

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2- سيلفي مع الترمس!.. امرأة تأخذ لنفسها صورة في أحد الحقول وسط أزهار الترمس المتفتحة في جزيرة لولاند بالدانمارك

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3- كارثة كورية!.. رجال الإطفاء يقومون بعمليات الإنقاذ بعد انهيار مبنى من خمسة طوابق في جوانجو بكوريا الجنوبية

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4- نار في نيبال!.. الدخان يتصاعد بينما يقوم رجال الإطفاء بإخماد النيران في مبنى للنفايات الصحية في كاتماندو بنيبال

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5- تصادم مرعب!.. جنود ومتطوعون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه في موقع تصادم قطارين في منطقة غوتكي الباكستانية

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6- صرخة !.. الرئيس الأمريكي السابق يتحدث بحماس في مؤتمر الحزب الجمهوري السنوي لكارولينا الشمالية

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7- حفرة الموت!.. مشهد جوي لحفرة مرعبة نتجت عن انخساف هائل على مشارف قرية إحدى قرى تركيا

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8- أقرب نقطة للقمر!.. صورة ملتقطة لقمر كوكب المشتري من مركبة فضائية تابعة لناسا

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9- شمس الحرية!. تشرق الشمس خلف تمثال الحرية خلال كسوف حلقي في نيويورك

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10- كسوف الشمس!.. سماء تورونتو تستقبل كسوفًا حلقيًا للشمس في الأفق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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