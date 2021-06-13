فيديو مصرع فتاة مصرية.. شاهد ما سقط على رأسها بالشارع

★ ★ ★ ★ ★

سقطت على الأرض جثة هامدة

التقطت كاميرات المراقبة اليوم السبت، لحظة مروعة لفتاة مصرية كانت تسير مع اثنين من صديقاتها، أسفل مبنى سكني تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمالي مصر، حين سقط على رأسها لوح خشبي، لتلقى مصرعها في الحال.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الوطن" المصرية، لقيت طالبة بالثانوية العامة، تُدعى "داليا الخواجة"، 17 عامًا، مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وبثت الصحيفة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه ثلاث فتيات وهن يسرن على رصيف بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، وعندما يقتربن من مبنى قيد التجهيز، يشعرن بشيء يسقط عليهن من أعلى، فترتبك خطواتهن ويتراجعن للخلف، حتى نلمح لوحًا خشبيًا يسقط مباشرة على رأس فتاة ترتدي تيشرت أزرق، فتسقط جثة هامدة على الأرض، بينما يسرع الجميع لمحاولة إفاقتها دون جدوى.

وتم تحرير إفادة بالحادث في قسم شرطة شبين الكوم، وتم توقيف المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول عن وقوع الحادث، حيث يتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

مصر