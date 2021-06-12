سميرة توفيق اول من اطلق الخصخصة

جي بي سي نيوز :- أول من أطلق فكرة الخصخصة هي سميرة توفيق بالأبيض والأسود عندما غنّت ( بيع الجمل يا علي ..واشتري مهرٍ إلي ) بالمناسبة هذه هي أول عملية خصخصة حدثت في تاريخ الوطن العربي .
لاحظوا ان سميرة توفيق طالبت علي بالأغنية أن (يبيع) الجمل الذي هو مصدر دخله ورزقه ووسيلة تنقلّه الوحيدة، ليشتري لها مَهْرٍ بحجة أن ( كرمها لوّح واستوى..والعنب طاب وحلي ) كما تقول في الشطر الثاني من الأغنية.
وهذه واحدة من أخطر وسائل الترغيب للبيع التي اتبعتها سميرة توفيق واتبعها فيما بعد كل اتباع الخصخصة وهي استراتيجية ( الأغراء ) .
وبمجرّد سماع علي لهذه الكلمات طار ضبان عقله وقرر أن يبيع الجمل بما حمل فورا ً، ليلحق بالكرْم الذي لوّح واستوى لكن سميرة توفيق لم تفِ بوعدها و لم تكتفِ بهذا القدر من البيع..
فطالبته بالشطر الثالث من الأغنية :
(بيع النعجة والحمل أنا ما عندي أمل الاّ حبك يا علي).
وبقيت تورط في علي حتى بلغت انها تطالبه ببيع اي شي
( ويا علي أبويه طميع .. شو عندك يا حبيبي بيع )
وبقي كورس الغناء مصدقا لما تقول ويرددون وراءها بدون تفكير : بيع..بيع..بيع..بيع..ولك بيع الجمل يا علي .
اخيراً استجاب علي وباع الجمل وباع النعجة والحمل وباع هدومه ولم ينل حبّة عنب واحدة من ذلك الكرم .
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