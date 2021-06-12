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الشرقية: القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

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شاطئ بيش متنفس ساعات الصباح

فيما تشهد منطقة جازان موجة حر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجد متنزهون غايتهم في شاطئ وكورنيش بحر بيش خلال ساعات الصباح، حيث يشهد...

a765fd6fa5.jpgجازان: خضر خيرات
dd995829d7.jpg02 ذو القعدة 1442 هـ

أهالي الحرازات: سائقو الوايتات بقويزة استغلونا

يعاني أهالي الحرازات من استغلال سائقي وايتات المياه بمحطة التعبئة بقويزة لهم، مما يتسبب في عدم حصولهم على المياه على الرغم من مرور...

icon-byline.pngجدة: مطر المفضلي
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

حلم العمر ضائع بين الإسكان والممول

بينما تمنع اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستفيد من التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء...

icon-byline.pngنجران : صابر آل مخلص
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ
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مغلقة ومهجورة قطار التطوير يتجاوز محطات للطرق

تحولت عشرات المحطات على الطرق السريعة والإقليمية إلى مواقع مهجورة وأطلال خاوية، بعد ما عجزت عن الوفاء بالاشتراطات واللوائح الخاصة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج

أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءا من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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