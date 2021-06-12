الشرقية: القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة
فيما تشهد منطقة جازان موجة حر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجد متنزهون غايتهم في شاطئ وكورنيش بحر بيش خلال ساعات الصباح، حيث يشهد...
جازان: خضر خيرات
02 ذو القعدة 1442 هـ
يعاني أهالي الحرازات من استغلال سائقي وايتات المياه بمحطة التعبئة بقويزة لهم، مما يتسبب في عدم حصولهم على المياه على الرغم من مرور...
جدة: مطر المفضلي
02 ذو القعدة 1442 هـ
بينما تمنع اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستفيد من التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء...
نجران : صابر آل مخلص
02 ذو القعدة 1442 هـ
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تحولت عشرات المحطات على الطرق السريعة والإقليمية إلى مواقع مهجورة وأطلال خاوية، بعد ما عجزت عن الوفاء بالاشتراطات واللوائح الخاصة...
الرياض: سليمان العنزي
02 ذو القعدة 1442 هـ
أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءا من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد...
مكة المكرمة :الوطن
02 ذو القعدة 1442 هـ