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شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته

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شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته
السلطات حوّلته للتحقيق وصادرت "المروحية"

شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته

تحقِّق السلطات الروسية في دعوى جنائية، رُفعت ضد طيار؛ وافق على تنفيذ طلعة جوية مع شخص مربوط بهيكل مروحيته بواسطة شريط لاصق بهدف تسجيل مثير، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع " اليوم".

وأوضحت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية يليما ماركوفسكايا أن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية.

وأضافت بأن السلطات صادرت المروحية من طراز "روبنسون آر 44"، ومنعت الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقًا.

وبينت "ماركوفسكايا" أن الشخص الذي أُلصق بالمروحية اعتُبر ضحية، على الرغم من أن الطلعة نُفذت -على ما يبدو- بموافقته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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