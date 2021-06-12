أخبار عاجلة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته -
"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن -
الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو -
"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات -
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن" -
"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

Print

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

جدَّد السعودي الأول لكرة السلة حظوظه بالتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد فوزه على نظيره السوري 79 - 77 بعد وقت إضافي، انتهى 69 – 69، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.

وقدّم الأخضر نفسه بشكل رائع على مدار المباراة، واستطاع فرض أسلوبه خاصة في الناحية الدفاعية التي كانت مصدر قوة للأخضر، عكس المنتخب السوري الذي اعتمد على التصويبات الثلاثية.

وتبقى حظوظ المنتخب السعودي بالتأهل إلى النهائيات حاضرة، وذلك بالفوز على المنتخب الإيراني بعد غد الاثنين، أو فوز المنتخب القطري على منتخب سوريا.

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي