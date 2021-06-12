أخبار عاجلة

«الزراعة»: إطلاق المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث من بني سويف -
جمال ساطور ينوب عن المحافظ في الاحتفال بذكرى الشيخ أبو العينين شعيشع -
حزب الوفد يدعو القوى السياسية والوطنية للحضور إلى مقره 29 يونيو -
وكيل «صحة البحر الأحمر» يطمئن على موظفي المديرية المصابين في حادث سير -
استشاري علاقات: هذه الصفات يجب أن تتوافر في شريك حياتك -
طلاب القناطر ينظمون محاكاة لنقل المومياوات بمشاركة أولياء الأمور -
رئيس جامعة الأقصر يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كليات بمدينة إسنا -
الجامعات تبدأ تصحيح امتحانات نهاية العام.. تعرف على مواعيد إعلان النتائج -
حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

Print

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

جدَّد السعودي الأول لكرة السلة حظوظه بالتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد فوزه على نظيره السوري 79 - 77 بعد وقت إضافي، انتهى 69 – 69، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.

وقدّم الأخضر نفسه بشكل رائع على مدار المباراة، واستطاع فرض أسلوبه خاصة في الناحية الدفاعية التي كانت مصدر قوة للأخضر، عكس المنتخب السوري الذي اعتمد على التصويبات الثلاثية.

وتبقى حظوظ المنتخب السعودي بالتأهل إلى النهائيات حاضرة، وذلك بالفوز على المنتخب الإيراني بعد غد الاثنين، أو فوز المنتخب القطري على منتخب سوريا.

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي