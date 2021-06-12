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إنقاذ مواطن فُقد في صحراء الشرقية

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بعد بلاغ من العمليات المشتركة

إنقاذ مواطن فُقد في صحراء الشرقية

تمكن فريق "المحترفون" للبحث والإنقاذ التطوعي بالمنطقة الشرقية من إنقاذ مواطن انقطعت به السبل داخل الصحراء وتحديدًا ما بين مدينة الجبيل والرياض.

وقال خالد العيسى رئيس فريق "المحترفون" للبحث والإنقاذ التطوعي بالمنطقة الشرقية، إن الفريق تلقى بلاغًا من العمليات المشتركة بين الشرطة والدفاع المدني عن فقدان مواطن في هذه المنطقة بعد انقطاع الاتصال بينه وبين ذويه لعدة ساعات، وعلى الفور توجه نحو 17 عضوًا من الفريق للبحث عنه.

وأضاف "العيسى" أن "الأعضاء كانوا بقيادة الكابتن خالد العنزي وتم العثور على المواطن قبل هلاكه بسبب عدم وجود أي معونات معه سواء معونات غذائية أو إسعافية، وتم إنقاذه والاطمئنان عليه وإبلاغ الجهات الرسمية لإكمال اللازم".

وطالب "العيسى" جميع مرتادي الصحراء والبر بتزويد أنفسهم بالمعونات اللازمة من أكل وشرب وأجهزة إنقاذ، مضيفًا "كم من أشخاص فقدناهم لمثل هذه الأسباب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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