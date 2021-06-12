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"يويفا"يطمئن الجماهير على صحة إريكسن.. ويقرر استئناف مباراة الدانمارك وفنلندا الليلة

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل نجم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى المستشفى، وهو في حالة مستقرة.

وقال الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" في سلسلة تغريدات، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بناء على طلب لاعبين من كلا الفريقين، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا الليلة في الساعة الـ20:30 بتوقيت وسط أوروبا، وستُلعب خمس دقائق في نهاية الشوط الأول، ثم يكون هناك استراحة بين الشوطين يليها الشوط الثاني".

وتابع: "تم تعليق المباراة بسبب حالة طبية طارئة، شملت الدنماركي كريستيان إريكسن. اللاعب موجود الآن في المستشفى، وحالته مستقرة. ويتمنى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لكريستيان إريكسن الشفاء التام والسريع، ويود أن يشكر كلا الفريقين على موقفهما المثالي".

من جانبه، أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن إريكسن واعٍ، وفي حالة مستقرة، بعد التأكُّد من قِبل زملائه. ومباراة الدنمارك أمام فنلندا ستُستكمل الليلة عند الساعة الـ20:30 بتوقيت الدنمارك.
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بقرار من "يويفا" بعد السقوط المخيف لإريكسن.. إيقاف مباراة الدنمارك وفنلندا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مباراة فنلندا والدنمارك بسبب الوضع الصحي الطارئ للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن.

وسقط كريستيان إريكسن مغشيًّا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا اليوم السبت في الدور الأول من كأس أوروبا لكرة القدم.

وأجرى المسعفون عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب، وشكّل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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