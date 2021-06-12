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لقلة الصرافات.. ‏أهالي "المهدية" يصطفون طوابير طويلة لإنهاء معاملاتهم البنكية

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لقلة الصرافات.. ‏أهالي "المهدية" يصطفون طوابير طويلة لإنهاء معاملاتهم البنكية لقلة الصرافات.. ‏أهالي "المهدية" يصطفون طوابير طويلة لإنهاء معاملاتهم البنكية
اشتكوا مما تسببه من زحام

لقلة الصرافات.. ‏أهالي

يعاني أهالي حي المهدية بالرياض من قلة وجود أجهزة صراف آلي بالحي، حيث توجد 3 صرافات فقط في حي المهدية والذي يقع تحديداً في غرب مدينة الرياض على مخرج 35، وهو من الأحياء التابعة لبلدية عرقة، ويعد من الأحياء التي تشهد كثافة سكانية وحركة تجارية.

واشتكى أهالي الحي مما تسببه هذه المشكلة من زحام وصعوبة إنهاء بعض المعاملات البنكية دون الانتظار في طابور طويل، أو الخروج من الحي ليتمكن من الوصول إلى صراف ينهي معه احتياجه، وطالب الأهالي الجهات المعنية النظر في حل معاناتهم وزيادة عدد الصرافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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