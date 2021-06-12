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"البرلمان العربي" يشيد بإجراءات المملكة في تنظيم الحج للعام الحالي

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"البرلمان العربي" يشيد بإجراءات المملكة في تنظيم الحج للعام الحالي "البرلمان العربي" يشيد بإجراءات المملكة في تنظيم الحج للعام الحالي

أشاد البرلمان العربي بالإجراءات التي أعلنتها المملكة العربية بشأن تنظيم فريضة الحج لهذا العام، بقَصْر أدائها على المواطنين والمقيمين داخل المملكة حرصًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له؛ وهو ما يعكس حرص المملكة الشديد على إقامة شعائر فريضة الحج على نحو آمن، ووفق تدابير صحية وإجراءات محددة، تضمن سلامة الجميع.

وأكد البرلمان العربي دعمه التام للجهود المقدرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم، وتذليل الصعاب كافة التي تواجههم، والحفاظ على سلامتهم، والعمل على حمايتهم من مخاطر فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة ثمَّن البرلمان العربي جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة منذ بداية ظهور الجائحة، التي أسهمت على نحو فاعل في تقليل الآثار السلبية للجائحة، والحيلولة دون انتشارها، فضلاً عن اهتمام المملكة وحرصها الشديد على توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها دون استثناء؛ وهو ما يأتي امتدادًا لسياستها الحكيمة والإنسانية في التعامل مع هذه الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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