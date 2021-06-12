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حائل : القبض على 5 أشخاص بعد مشاجرة بأحد المولات

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إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج

أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءا من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد...

1c57ab0d28.jpgمكة المكرمة :الوطن
b64507c379.jpg02 ذو القعدة 1442 هـ

ترحيب إسلامي بقرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة

رحب عدد من الدول بقرار المملكة العربية ، تنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج، للمواطنين...

icon-byline.pngالعواصم: واس
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

مجلس التعاون يثمن قرار المملكة بشأن موسم الحج لهذا العام

ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قرار المملكة في قصر إتاحة التسجيل للراغبين في...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

موجة حارة على بدر وينبع.. والباحة الأدنى بـ 13 درجة مئوية

قال المركز الوطني للأرصاد إن هناك موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة. وبين المركز أن الحالة التي تشمل...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

الشرقية : القبض على 4 نفذوا سطوا مسلحا على محطات وقود

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

استنفار للبحث عن طفل سقط في وادي الحاير بالرياض

تواصل فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض بحثها عن طفل سقط في وادي الحاير خلال خروجه مع أسرته للتنزه. وفي التفاصيل، أنه في أثناء خروج...

icon-byline.pngالرياض: معيض الرفدي
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة والحج لـ«الوطن»: حج 1442 للأصحاء والأولوية لمن لم يؤد الفريضة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لـ«الوطن» أنه سيتم السماح لمن هم في صحة جيدة ولا يعانون من أمراض مزمنة، مشددا على وجود منظومة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png02 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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