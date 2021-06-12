حائل : القبض على 5 أشخاص بعد مشاجرة بأحد المولات
أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءا من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد...
رحب عدد من الدول بقرار المملكة العربية السعودية، تنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج، للمواطنين...
ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قرار المملكة في قصر إتاحة التسجيل للراغبين في...
قال المركز الوطني للأرصاد إن هناك موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة. وبين المركز أن الحالة التي تشمل...
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال،...
تواصل فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض بحثها عن طفل سقط في وادي الحاير خلال خروجه مع أسرته للتنزه. وفي التفاصيل، أنه في أثناء خروج...
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لـ«الوطن» أنه سيتم السماح لمن هم في صحة جيدة ولا يعانون من أمراض مزمنة، مشددا على وجود منظومة...