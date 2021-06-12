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شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية

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شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

شرطة حائل: القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم خمسة مواطنين في العقد الثالث.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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