أخبار عاجلة

«الزراعة»: إطلاق المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث من بني سويف -
جمال ساطور ينوب عن المحافظ في الاحتفال بذكرى الشيخ أبو العينين شعيشع -
حزب الوفد يدعو القوى السياسية والوطنية للحضور إلى مقره 29 يونيو -
وكيل «صحة البحر الأحمر» يطمئن على موظفي المديرية المصابين في حادث سير -
استشاري علاقات: هذه الصفات يجب أن تتوافر في شريك حياتك -
طلاب القناطر ينظمون محاكاة لنقل المومياوات بمشاركة أولياء الأمور -
رئيس جامعة الأقصر يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كليات بمدينة إسنا -
الجامعات تبدأ تصحيح امتحانات نهاية العام.. تعرف على مواعيد إعلان النتائج -
حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين

Print
الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين
أشادت بقرار قصر أداء المناسك للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل

الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين

رحّبت دولة الكويت بقرار المملكة العربية ، قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل بإجمالي 60 ألف حاج؛ نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19" وظهور سلالات جديدة.

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير جميع الإمكانيات لراحتهم.

وأثنت الوزارة على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود، وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه الجائحة ودعم المنظومة الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته