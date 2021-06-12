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مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

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مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان
إجراء 4,000 كشف طبي و400 عملية جراحية

مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملتيه الطبيتين التطوعيتين الأولى والثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان.
وتم خلال الحملتين في مدينة كراتشي إجراء 4,000 كشف طبي و 400 عملية جراحية، وصرفت 400 نظارة طبية، وفي مدينة شيكاربور تم إجراء 4,500 كشف طبي و425 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وتم صرف 650 نظارة طبية.

تأتي الحملات المقدمة من المركز بهدف معالجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض العيون في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية الموقعة مع مؤسسة البصر العالمية.

مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

مركز الملك سلمان يختتم حملتيه الطبيتين التطوعيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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