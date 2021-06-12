"الحج والعمرة"تعلن: إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج

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من مساء غداً الأحد حتى الأربعاء..لا توجد أولوية للتسجيل المبكر

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج، ابتداءا من الساعة 1 م من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10م من يوم الأربعاء 13ذو القعدة، وأكدت الوزارة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي

https://localhaj.haj.gov.sa/

وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

