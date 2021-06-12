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"بحيبح" يثمّن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني

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"بحيبح" يثمّن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني "بحيبح" يثمّن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني
خلال زيارته إلى مركز غسيل الكلى بالغيضة بمحافظة المهرة

ثمّن وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دعم للقطاع الصحي في اليمن.

وأكد أن ما يُقَدّم لمرضى الكلى؛ يأتي ضمن عدة مشاريع يدعمها المركز، ومنها توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمستشفى الغيضة.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز غسيل الكلى بالغيضة بمحافظة المهرة، الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. وتجوّل في أقسام المركز، واطلع على ما يقدم من خدمات إنسانية لمرضى الكلى بمحافظة المهرة والنازحين إليها.

ونوّه "بحيبح" بلفتة المملكة العربية الإنسانية لليمن والدعم المستمر الذي تقدمه من خلال المركز في المجالات كافة خصوصًا القطاع الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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