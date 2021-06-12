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.. "الأشرفي": قرار تنظيم الحج هذا العام حكيم من قيادة حريصة على حماية المسلمين

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بالفيديو.. "الأشرفي": قرار تنظيم الحج هذا العام حكيم من قيادة حريصة على حماية المسلمين .. "الأشرفي": قرار تنظيم الحج هذا العام حكيم من قيادة حريصة على حماية المسلمين
أكد تقديم الدعم الكامل لقرار المملكة الصائب الذي يتوافق مع الشريعة

بالفيديو..

وصف رئيس مجلس علماء باكستان د. حافظ محمد أشرفي، قرار المملكة بقصر موسم الحج 1442 على 60 ألف حاج من المقيمين داخل المملكة بـ"الحكيم"، حيث يأتي من قيادة حكيمة حريصة على حماية المسلمين في ظل انتشار وباء كورونا الذي أودى بحياة الملايين حول العالم.
وأشاد، في الوقت ذاته، بجهود وزارة الحج والعمرة في المملكة والتي تولي اهتماماً كبيراً وملفتًا للانتباه في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

وأكد "أشرفي"، عبر مقطع أنه يدعم قرار المملكة الصائب والذي لا يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وأضاف: نأمل أن يسير موسم الحج هذا العام كما عودتنا المملكة بسلامة ويسر وأن يحفظ الله ضيوف الرحمن وأن تتيسر أمور الحج كما عودتنا المملكة دائمًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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