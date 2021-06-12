أخبار عاجلة

حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف وتنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال -
«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية -
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي -
وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
تنفيذ 748 حكمًا قضائيًا في أسوان -
وكيل «محلية النواب»: «الناس بيتمرمطوا عشان توصيل الغاز.. والشركات مرحرحة» -
«التأمينات»: 31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات.. ونؤمن على الشاب في حالة الوفاة -
تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين تؤكد تأييدها لقرار المملكة قصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين بالداخل

Print
البحرين تؤكد تأييدها لقرار المملكة قصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين بالداخل البحرين تؤكد تأييدها لقرار المملكة قصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين بالداخل
في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة

البحرين تؤكد تأييدها لقرار المملكة قصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين بالداخل

أكدت مملكة البحرين اليوم تأييدها التام للقرار الذي اتخذته المملكة باقتصار موسم حج هذا العام على المواطنين والمقيمين بالداخل، وذلك في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن هذا القرار جاء حافظاً لشعيرة الحج، وملبياً لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، وداعماً للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء.
وقال: إن مملكة البحرين تؤكد دعمها ومساندتها المستمرة للمملكة العربية في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن وصحة حجاج بيت الله الحرام، رافعاً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، مثمناً جهود حكومة المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والعناية بهم على الأصعدة كافة بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته