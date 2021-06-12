أخبار عاجلة

حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف وتنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال -
«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية -
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي -
وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
تنفيذ 748 حكمًا قضائيًا في أسوان -
وكيل «محلية النواب»: «الناس بيتمرمطوا عشان توصيل الغاز.. والشركات مرحرحة» -
«التأمينات»: 31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات.. ونؤمن على الشاب في حالة الوفاة -
تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز الجزيرة يحقق المركز الأول في بطولة المواي تاي للسيدات

Print
بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات

مركز الجزيرة يحقق المركز الأول في بطولة المواي تاي للسيدات

اختتمت مساء أمس بطولة المواي تاي للسيدات، التي نظّمها الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بمشاركة 24 لاعبة بمختلف الدرجات.

وحقق مركز الجزيرة المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية مركز فايت كلوب، وحل ثالثًا مركز ريل فتنس، وحازت ريم الشريف على أفضل لاعبة في البطولة.

وعقب نهاية المنافسات، توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ المهندس عبدالعزيز البنان، الفائزات في البطولة.

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من المستجد.

مركز الجزيرة يحقق المركز الأول في بطولة المواي تاي للسيدات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا