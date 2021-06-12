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مركز الملك سلمان يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد بالحديدة

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واصل العمليات الجراحية لليوم الخامس ضمن حملة مكافحة العمى في نيجيريا

مركز الملك سلمان يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد بالحديدة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف منذ مطلع العام الجاري بتقديم الخدمات العلاجية والتغذوية لـ 980 طفلاً دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد، وذلك في مراكز التغذية العلاجية بمحافظة الحديدة.
وتعمل المملكة ممثلة بالمركز على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية للأطفال.
من جانب آخر، أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الخامس 116 عملية جراحية، وكشف على 675 حالة، فضلاً عن توزيع 176 نظارة طبية وصرف 602 وصفة طبية، ضمن حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي بوشي وكانو بجمهورية نيجيريا.

واستفاد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.
يذكر أنه تم إجراء 690 عملية جراحية منذ بداية الحملة التي تستمر حتى 13 يونيو الجاري، حيث تأتي الحملة امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تضطلع بها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا لرسالتها الإنسانية السامية.

مركز الملك سلمان يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد بالحديدة

مركز الملك سلمان يقدم الخدمات العلاجية لـ980 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد بالحديدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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