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أفغانستان.. 7 قتلى في تفجير سيارتيْ ركاب غرب كابول

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أفغانستان.. 7 قتلى في تفجير سيارتيْ ركاب غرب كابول أفغانستان.. 7 قتلى في تفجير سيارتيْ ركاب غرب كابول
لم تتبنَّ أيُّ جهة الاعتداءين

أفغانستان.. 7 قتلى في تفجير سيارتيْ ركاب غرب كابول

قُتل سبعة أشخاص، وجُرح ستة آخرون في تفجيريْن استهدفا، اليوم (السبت)، حافلتيْ ركاب صغيرتين في غرب كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن حافلتيْن صغيرتين استُهدفتا في تفجيرين وقعا في حييْن تقطنهما أقلية الهزارة الشيعية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا، وجرح اثنان آخرون في التفجير الأول، وقتل شخص وجُرح أربعة آخرون في التفجير الثاني.. ولم تتبنَّ أي جهة هاتين العمليتين.

وقُتل حوالى عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في كابول، في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها خصوصًا أفراد أقلية الهزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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