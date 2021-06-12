أخبار عاجلة

حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف وتنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال -
«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية -
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي -
وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
تنفيذ 748 حكمًا قضائيًا في أسوان -
وكيل «محلية النواب»: «الناس بيتمرمطوا عشان توصيل الغاز.. والشركات مرحرحة» -
«التأمينات»: 31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات.. ونؤمن على الشاب في حالة الوفاة -
تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات: نرحّب بقرار المملكة قصْر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل

Print
الإمارات: نرحّب بقرار المملكة قصْر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل الإمارات: نرحّب بقرار المملكة قصْر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل
أعلنت تأييدها للسعودية في الخطوات والإجراءات لمكافحة جائحة كورونا

الإمارات: نرحّب بقرار المملكة قصْر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بقرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار لتطورات جائحة فيروس "كوفيد-19"، وظهور سلالات جديدة له.

وأكد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، في تصريح له، أن دولة الإمارات ترحّب بقرار المملكة العربية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة فيروس "كوفيد-19" والحد من انتشارها وحفظ وسلامة أمن الحجاج والمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا

"فلكية جدة": "عرض سماوي" يزين سماء السعودية غدًا