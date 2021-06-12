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"الحجرف": قرار المملكة بتنظيم حج هذا العام يترجم الحرص على إقامة شعائر الحج بشكل آمن

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"الحجرف": قرار المملكة بتنظيم حج هذا العام يترجم الحرص على إقامة شعائر الحج بشكل آمن "الحجرف": قرار المملكة بتنظيم حج هذا العام يترجم الحرص على إقامة شعائر الحج بشكل آمن
ينطلق من العناية القصوى التي توليها لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم

ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قرار المملكة في قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة وظهور تحورات جديدة، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة الذي يترجم حرص حكومة المملكة الرشيدة علو إقامة شعائر الحج بشكل آمن.


ونوه الدكتور الحجرف بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.


وأكد الدكتور الحجرف أن هذا القرار ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الوباء بين الحجاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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