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"تقني عسير" تنظم حملة تطعيم ضد "كورونا" الثلاثاء والأربعاء المقبلين

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"تقني عسير" تنظم حملة تطعيم ضد "كورونا" الثلاثاء والأربعاء المقبلين "تقني عسير" تنظم حملة تطعيم ضد "كورونا" الثلاثاء والأربعاء المقبلين
بالتعاون مع "صحة" المنطقة

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، حملة لتطعيم منسوبي "تقني عسير" باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمقر الكلية التقنية بأبها في جوحان.

وتستهدف الحملة المتدربين الذين وصل تحصينهم إلى 47%؛ فيما وصل تحصين الموظفين إلى 93%.

وثمّن مدير عام "تقني عسير"، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الجهودَ المتواصلة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة -ممثلة في وزارة الصحة- في التصدي لجائحة المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات.

وقال إن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.

وقدّم الدكتور "الحفظي"، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفريق العمل كافة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتطعيم منسوبي "تقني عسير"؛ داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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