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لبنانيو الخارج: لن نقبل تهميشنا في الانتخابات المقبلة

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لبنانيو الخارج: لن نقبل تهميشنا في الانتخابات المقبلة لبنانيو الخارج: لن نقبل تهميشنا في الانتخابات المقبلة

جي بي سي نيوز :- طالبت مجموعات من المغتربين اللبنانيين وزيرة الخارجية بالوكالة، زينة عكر، بعدم إلغاء حق اقتراع اللبنانيين الموجودين في الخارج، بعد رصد مؤشرات في هذا الاتجاه.

ووجهت 21 مجموعة وهيئة تمثل مغتربين لبنانيين في دول عدة حول العالم رسالة إلى عكر، والرسالة مؤرخة بتاريخ الخميس.

وجاء في الرسالة: "تناولت مؤخرا بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أخبارا عن احتمال إلغاء اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة. ثم صدر خبر اللقاء الذي جمعك بوزير الداخلية للبحث بالتحضيرات للانتخابات في الاغتراب".

وتابعت المجموعات التي أكدت تمثيلها شريحة كبيرة من المغتربين اللبنانيين: "ساد مناخ اعلامي وسياسي يوحي بأن وزير الداخلية يتوجه لتقديم اقتراح قانون لإلغاء الانتخاب في الاغتراب".

وأكدت المجموعات:"لن تقبل تهميشنا وكتم صوتنا. فالانتخابات حق ديمقراطي مقدس، مكرس بالدستور والقوانين، وهو حق مكتسب، ترسخ في الانتخابات الماضية، ولن نقبل بإعادة عقارب ساعة الديمقراطية والحقوق الى الوراء".

ولفتت إلى أن المغتربين اللبنانيين ساهموا في وطنهم، وفي المقابل طالبت وزارة الخارجية بتحمل مسؤوليتها في صيانة قواعد ممارسة الحياة الديمقراطية من خلال حماية حق الاقتراع للمغتربين ، وفق "سكاي نيوز ".

وكان المغتربون اللبنانيون صوتوا للمرة الأول في الانتخابات البرلمانية في عام 2018، ضمن التغييرات التي أدخلت على القانون الانتخابي بما في ذلك اعتماد النسبية.

وفي تلك الانتخابات، أدلى مغتربون لبنانيون بأصواتهم في عشرات الدول حول العالم، ويشكل هؤلاء خزانا انتخابيا مهما خاصة أن أعدادهم بالملايين.

وذكرت تقارير إخبارية محلية في لبنان أن احتمال إلغاء الاقتراع في الخارج بات كبيرا.

واندلعت احتجاجات واسعة في لبنان منذ 2019، مع تردي الأوضاع المعيشية، واضطرت حكومة سعد الحريري إلى الاستقالة تحت ضغط الشارع.

وتعالت الأصوات التي تطالب بإجراء انتخابات مبكرة لإحداث تغيير في البلاد الغارقة في الأزمات، لكن الطبقة السياسية لم تصغ لهذه المطالب.

جي بي سي نيوز

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