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"هيئة الاتصالات" تحصل على اعتماد التميز المؤسسي

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وفق معايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن حصولها على اعتماد التميز المؤسسي (Recognized For Excellence 4 Stars) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM"؛ وذلك نظير إطلاقها لمجموعة من المبادرات النوعية التي ساعدت في تحسين إجراءات الأعمال وحوكمتها، وتبنيها لنموذج التميز المؤسسي، واستيفائها لمعايير تقييم الممكنات والنتائج المدرجة في نموذج التقييم المرتبط بمستوى (4 Star) التي تُركز على كفاءة التشغيل والتميز في نتائج الأداء المؤسسي.

وأوضح التقرير الصادر من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، أن الهيئة باتت ضمن أعلى 40 جهة حكومية نضجًا في العالم حسب نموذج "EFQM" الأمر الذي يعد محفزًا لمواصلة إحراز المملكة المراتب المتقدمة عالميًّا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الاستدامة وتمكين التحول الرقمي بما يحقق مستهدفات الهيئة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعين الخاص والعام.

وبيّنت الهيئة أنها قامت بتحديث استراتيجيتها وأهدافها الطموحة للأعوام المقبلة عبر تصميم وتطوير 20 مبادرة استراتيجية و161 برنامجًا ومشروعًا استراتيجيًّا، لترسخ بذلك نهجها الرامي إلى حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة، وتوفير الخدمات المتميزة والتقنيات الرقمية المبتكرة.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد حصلت نهاية العام الميلادي الماضي على اعتمادي المستوى الأول والثاني من شهادة الالتزام المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة ""EFQM التي تُعد المعيار العالمي للتميز المؤسسي وتجمع تحت مظلتها أكثر من (500) عضو من جهات مختلفة تمثل (55) دولة وتغطي (50) قطاعًا مختلفًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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