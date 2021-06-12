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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الإماراتي

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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الإماراتي وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الإماراتي
هنّأه بانتخاب الإمارات عضوًا غير دائم في مجلس الأمن

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الإماراتي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بسمو الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنّأه خلاله بانتخاب دولة الإمارات عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022- 2023.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، دعم المملكة العربية الكامل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لخدمة استقرار المنطقة وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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