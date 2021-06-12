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في الدوحة.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

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في الدوحة.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة في الدوحة.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة
الثلاثاء القادم.. بناءً على طلب والسودان

في الدوحة.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تَقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح له اليوم: إن الاجتماع غير العادي للمجلس، يُعقد بناءً على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة الثلاثاء المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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