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مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار قصر الحج على "حجاج الداخل"

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مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار قصر الحج على "حجاج الداخل" مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار قصر الحج على "حجاج الداخل"
الحجرف: ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة بضيوف الرحمن

مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار قصر الحج على

أشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.

وثمّن الأمين العام قرار المملكة العربية في قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة وظهور تحورات جديدة، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة، والذي يترجم حرص حكومة المملكة الرشيدة في إقامة شعائر الحج بشكل آمن.

وأكد الدكتور نايف الحجرف، أن هذا القرار ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الوباء بين الحجاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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