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بلدية بيشة تواصل تنفيذ مشروعات سفلتة الطرقات

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لخدمة الأهالي والسكان وزوار المحافظة

بلدية بيشة تواصل تنفيذ مشروعات سفلتة الطرقات

تواصل بلدية بيشة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والمشروعات، تنفيذ سفلتة الشوارع والطرقات لخدمة الأهالي والسكان وزوار المحافظة.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن البلدية قامت بسفلتة ٤٠ ألف متر مربع من طرقات المحافظة، ومعالجة حفر وهبوطات بمساحة تتجاوز خمسة آلاف متر مربع، وصيانة أكثر من ألفي متر مربع من الأرصفة خلال الشهرين الماضيين.

وأكد "آل جلبان" حرص البلدية على تنفيذ أعمال السفلتة، وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة في إطار الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن ذلك لتقديم أفضل الخدمات العامة بما يرفع مستوى كفاءة الطرق العامة والفرعية داخل الأحياء، إلى جانب استكمال تنفيذ المشاريع بمختلف الأحياء، طبقًا للدراسات والأوليات التي تواكب حجم التوسع العمراني والتزايد السكاني بمحافظة بيشة وقراها.

بلدية بيشة تواصل تنفيذ مشروعات سفلتة الطرقات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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