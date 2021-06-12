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خبيرة تغذية تكشف عن طريقة لتخفيض الوزن دون حمية وتمارين شاقة

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خبيرة تغذية تكشف عن طريقة لتخفيض الوزن دون حمية وتمارين شاقة خبيرة تغذية تكشف عن طريقة لتخفيض الوزن دون حمية وتمارين شاقة
"أرسينيفا": يجب أن نتعلم عدم "ابتلاع" الإجهاد ونتحول إلى شيء ممتع

خبيرة تغذية تكشف عن طريقة لتخفيض الوزن دون حمية وتمارين شاقة

كشفت خبيرة تغذية روسية عن كيفية التخلص من الوزن الزائد بسرعة دون اتباع حمية غذائية خاصة أو ممارسة تمارين رياضية شاقة.

وأشارت الدكتورة تاميلا أرسينيفا إلى أنه قبل كل شيء من الضروري التحول إلى التغذية الجزئية، التي تتضمن تناول كميات قليلة من الطعام خمس مرات في اليوم. ويجب أن تحتوي الأطعمة على مواد غنية بالألياف الغذائية الضرورية لتحسين عمل الجهاز الهضمي، وتوفر شعورًا بالشبع فترة طويلة. كما يجب تناول أطعمة غنية بالبروتينات وكذلك الخضراوات والفواكه والثمار.

وأضافت، بحسب اليوم: من الضروري تقليل استهلاك السكر والمشروبات الغازية والكحولية، و"عند الامتناع عن تناول هذه المواد يمكن خلال شهر أن يفقد الجسم حتى 5 كيلوغرامات".

وتابعت: "والخطوة الثانية في تخفيض الوزن هي اتباع نظام صحيح لشرب السوائل، يجب الامتناع عن تناول المشروبات المحتوية على السكر، والاكتفاء بشرب الذي يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 20%".

ولفتت أرسينيفا إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو حتى المشي، يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.

"وأخيرًا: يجب أن نتعلم عدم "ابتلاع" الإجهاد، بل التحول إلى شيء ممتع، مثل التمارين الرياضية البسيطة ورياضة اليوغا والقراءة والتجوال والتواصل مع الأصدقاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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