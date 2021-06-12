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بعد فوزه على تونس... الجزائري يحقق رقما قياسيا

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بعد فوزه على تونس...المنتخب الجزائري يحقق رقما قياسيا بعد فوزه على تونس... الجزائري يحقق رقما قياسيا

حطم الجزائري لكرة القدم الرقم القياسي في "عدم الهزيمة" المسجل باسم منتخب كوت ديفوار، بينما كرر قائد منتخب الخضر رياض محرز الهدف  "الخرافي" الذي أحرزه خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جرمان في مباراة نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.


تفصيلا، تمكن المنتخب الجزائري من الفوز وديا على مضيفه منتخب تونس بثنائية، وذلك على ملعب الأخير في رادس.

وأحرز هدفي الفوز للخضر اللاعبان بغداد بونجاح ورياض محرز في الدقيقتين 19 و28 على التوالي.


وبهذا الفوز نجح الخضر في كسر الرقم القياسي في عدد المباريات دون خسارة والمسجل باسم منتخب كوت ديفوار، وهو 26 مباراة.

ورفع المنتخب الجزائري عدد المباريات دون خسارة إلى 27 مباراة.

وكالات

كوورة

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