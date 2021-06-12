"وزير الأوقاف المصري": نؤيد ونحيي قرار المملكة بقصر الحج على الداخل

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"جمعة": مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة "كورونا"

قال وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة: أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة؛ مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة لـ"جمعة" عقب إعلان وزارة الحج والعمرة، قصْر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج؛ في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.