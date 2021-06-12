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"العثيمين" يرحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج لهذا العام

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"العثيمين" يرحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج لهذا العام "العثيمين" يرحب بالتدابير التي أعلنتها المملكة لتنظيم شعيرة الحج لهذا العام
وفق مبدأ المحافظة على النفس وهو إحدى الضرورات الخمس بمقاصد الشريعة

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالتدابير التي أعلنت عنها اليوم وزارة الحج في المملكة العربية حول قرار تنظيم شعيرة الحج لهذا العام 1442هـ وفق تدابير صحية وإجراءات محددة وقصر أداء الشعيرة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة لفيروس كوفيد المستجد.

وثمن العثيمين قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، حفظه الله، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الذي يأتي امتدادًا لنجاح المملكة في تنظيم شعيرة الحج الموسم الماضي وفق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، منذ بداية ظهور الجائحة والتي ساهمت على نحو فاعل بتقليل الآثار السلبية للجائحة، والحيلولة دون انتشارها.

وأشاد العثيمين بالتدابير المعلنة لأداء شعيرة الحج واقتصاره على فئات محددة، مشيراً إلى أن المملكة وفرت اللقاحات للجميع دون استثناء، منوهًا إلى العناية القصوى التي توليها المملكة لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، مؤكداً أن ذلك هو النهج الذي عكفت حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتباعه منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين، ومنوهاً إلى التوسيعات العملاقة للمشاعر المقدسة، والقدرات الكبيرة التي تملكها المملكة لتنظيم الحج في أشد الظروف قسوة.

وبيّن أن المملكة تضطلع بمسؤوليتها تجاه تنظيم شعيرة الحج، والمحافظة على الأرواح التي ينص عليها مبدأ المحافظة على النفس، وهو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يدعو المملكة لاتخاذ قرارات وإجراءات صارمة تستند إلى المعطيات الصحية الراهنة والقواعد الفقهية الراسخة، وتتماهى مع الرخص الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده عندما يصعب أداء العبادات أو المناسك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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