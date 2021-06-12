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حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف وتنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
تنفيذ 748 حكمًا قضائيًا في أسوان
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
وكيل «محلية النواب»: «الناس بيتمرمطوا عشان توصيل الغاز.. والشركات مرحرحة»
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
«التأمينات»: 31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات.. ونؤمن على الشاب في حالة الوفاة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:50 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
لماذا أثارت ساعة زعيم كوريا الشمالية الجدل بين وكالات الاستخبارات؟
فيديو
cnn arabic
السبت 12 يونيو 2021 01:21 مساءً
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