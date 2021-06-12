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"كنت سأطلب سيارة أوبر".. شاهد أغرب هروب من سجن أمريكي

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تم في 26 ثانية.. وقُبض على السجين بعد 10 دقائق

"خلال الـ25 عامًا الماضية.. لم أرَ محاولة هروب مثل ما حدث صباح الخميس الماضي"؛ هكذا وصف قائد شرطة بينيلاس بولاية فلوريدا الأمريكية، محاولة غريبة وفاشلة لهروب أحد السجناء المحكوم عليه لارتكابه جريمة قتل في ولاية أوهايو عام 2020.

وتحت عنوان "هرب في 26 ثانية.. وعاد بعد عشر دقائق"، قال موقع "فوكس نيوز" : سجلت كاميرات المراقبة محاولة غريبة وفاشلة لهروب أحد السجناء من سجن مقاطعة بينيلاس.

وخلال مؤتمر صحفي، قال قائد شرطة بينيلاس، الشريف بوب جوالتيري: خلال الـ25 عامًا الماضية، لم أرَ مثل محاولة الهروب هذه؛ في غضون 26 ثانية، تمكّن السجين كودي جوندرو (25 عامًا) من الصعود فوق جدران السجن، وكان نحيفًا بما يكفي ليمر عبر الأسلاك الشائكة فوق الجدار مع بعض الجروح بجسده.

وتُظهر لقطات الكاميرا السجين وهو يتسلق الجدار أمام الكاميرات وزملاءه الذين كانوا ينظرون إليه بدهشة، ثم يسير عبر الأسلاك الشائكة ويقفز من ارتفاع 3 أمتار، ليركض سيرًا على الأقدام.

وقالت شرطة بينيلاس: إنه تم القبض على السجين "جوندرو" بعد 10 دقائق فقط من هروبه؛ حيث كانت غرفة المراقبة تتابعه عبر الكاميرات؛ بينما كان بعض الحراس يسرعون للقبض عليه.

وحسب الشرطة، سيتم نقل "جوندرو" من هذا السجن بولاية فلوريدا -حيث قُبض عليه- إلى ولاية أوهايو مكان ارتكابه للجريمة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن إدارة السجن: أن "جوندرو" اعترف بأن محاولة الهرب لم تكن مخططة، وكان يأمل فقط أن يعبر السور الثاني للسجن، ثم يطلب سيارة "أوبر" للهرب من المكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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