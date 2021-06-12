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مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:42 مساءً
"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:42 مساءً
الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:42 مساءً
"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:42 مساءً
إيران تعلن من جانب واحد أن "أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن"
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:42 مساءً
«الإصلاح والتنمية» يعلن مرض السيدة جيهان السادات
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
تحرير 527 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة بأسوان
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
ضبط 22 قضية تموينية في أسوان
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد «الطائر» ( صور)
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
خبير أمن معلومات يحذر من التطبيقات سيئة السمعة: تخترق الخصوصية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:35 مساءً
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حكاية عم إمام 70 سنة وشغال في لحمة الرأس أبا عن جد
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 12 يونيو 2021 11:02 صباحاً
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