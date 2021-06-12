تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
«الإصلاح والتنمية» يعلن مرض السيدة جيهان السادات
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
تحرير 527 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة بأسوان
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
ضبط 22 قضية تموينية في أسوان
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد «الطائر» ( صور)
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:36 مساءً
خبير أمن معلومات يحذر من التطبيقات سيئة السمعة: تخترق الخصوصية
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:35 مساءً
مصرع فتاة عقب تناولها حبة مكافحة السوس بالخطأ في سوهاج
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:35 مساءً
التموين: انخفاض أسعار السمك البلطي.. والجمبري بـ 120 جنيهًا
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:35 مساءً
إخماد حريق بمنزل وحوشين دون وقوع إصابات بسوهاج
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:35 مساءً
إخماد حريق مبنى «الأرشيف» بمجلس الدولة دون وقوع أي إصابات
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:35 مساءً
غلق وتشميع مركز طبي خاص لجراحات التجميل بالغربية
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
التقاط صورة جماعية لزعماء مجموعة السبع الكبرى على شاطئ خليج كاربيس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 12 يونيو 2021 09:05 صباحاً
72
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 04:51 مساءً
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 04:07 مساءً
لحظة وقوع زلزال عنيف في بيرو
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 03:51 مساءً
بوتين: نظام الأمن الأوروبي تدهور كثيرا وتصاعد التوتر وبات خطر حدوث سباق تسلح جديد واقعيا
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 01:51 مساءً
السابق
موسكو: قضايا أساسية ما زالت عالقة بفيينا
التالى
مهرجان الشطرنج للأطفال برعاية بطل العالم أناتولي كاربوف
Tweets by @3yonNews