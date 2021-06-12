أخبار عاجلة

«الإصلاح والتنمية» يعلن مرض السيدة جيهان السادات -
تحرير 527 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة بأسوان -
ضبط 22 قضية تموينية في أسوان -
محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد «الطائر» ( صور) -
خبير أمن معلومات يحذر من التطبيقات سيئة السمعة: تخترق الخصوصية -
مصرع فتاة عقب تناولها حبة مكافحة السوس بالخطأ في سوهاج -
التموين: انخفاض أسعار السمك البلطي.. والجمبري بـ 120 جنيهًا -
إخماد حريق بمنزل وحوشين دون وقوع إصابات بسوهاج -
إخماد حريق مبنى «الأرشيف» بمجلس الدولة دون وقوع أي إصابات -
غلق وتشميع مركز طبي خاص لجراحات التجميل بالغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الشارع اللبناني يتحرك مجددا.. احتجاجات غاضبة ضد تدهور المعيشة

Print
الشارع اللبناني يتحرك مجددا.. احتجاجات غاضبة ضد تدهور المعيشة الشارع اللبناني يتحرك مجددا.. احتجاجات غاضبة ضد تدهور المعيشة

جي بي سي نيوز :- قطع مواطنون لبنانيون، الأربعاء، بعض الطرقات بالعاصمة بيروت ومناطق في البقاع (شرق) وطرابلس (شمال)، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية بأن عددا من المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تجمعوا وسط الطريق في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة بيروت.

وأوضحت أن المحتجين قطعوا الطريق بحاويات النفايات، وسط دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى الشارع من أجل الانتفاض في وجه الفاسدين.

وقال شهود عيان لمراسل "الأناضول"، إن محتجين قطعوا الطريق الدولية في تعلبايا في البقاع (شرق لبنان) وطريق سعدنايل في البقاع، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، ما أدى إلى ازدحام السير في المكان.

ووفق غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة)، فإن محتجين قطعوا السير عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمال).

ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت اليوم إلى 14500 ليرة.

وتزيد الأوضاع سوءا تداعيات كل من جائحة "كورونا" وانفجار كارثي بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

ويشهد لبنان، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد وانعدام الكفاءة" في إدارة البلاد.

وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها

الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات