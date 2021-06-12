الخارجية تدين الاعتداءات الاسرائيلية في القدس واستمرار الانتهاكات

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية ضد المقدسيين في باب العامود في القدس المحتلة مساء اليوم، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

كما حذرت الوزارة من تبعات الخطوات الاستفزازية التي تؤدي إلى التصعيد والتوتر والعنف ومن مغبّة ما يسمى "مسيرة العلم" الاستفزازية التي يخطط المتطرفون لتنظيمها يوم الثلاثاء المقبل في البلدة القديمة.

وطالب الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز السلطات الإسرائيلية وقف الاعتداءات والخطوات الاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.